مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في حرم مستشفى بولاية أوكلاهوما الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - يونيو - 2022 4:49 صباحًا

قالت السلطات بولاية أوكلاهوما الأميركية إن خمسة أشخاص قتلوا، بسبب إطلاق نار في مبنى ناتالي بمستشفى سانت فرانسيس في مدينة تولسا، الأربعاء.

وذكرت إدارة شرطة تلسا على تويتر أن رجال الأمن ما زالوا يعملون لتطهير حرم مستشفى سان فرانسيس.

ريشتارد مولينبرغ، من شرطة تولسا قال إنهم تلقوا مكالمة حول شخص يحمل سلاحا ناريا يسير بالقرب من مكتب طبي، الأربعاء، وبعدها تحول الأمر إلى حالة إطلاق نار نشطة.

وأشار إلى أنه عندما دخلت الشركة المبنى وجدوا عدة أشخاص مصابين بطلقات نارية.

وقال مولينبرغ لـ”إيه بي سي نيوز” إن بعض الأشخاص أصيبوا بالرصاص، ونعتقد أن مطلق النار من بينهم، لأنه كان يحمل بندقية طويلة ومسدسا.

وترجح الشرطة أن مطلق النار توفي متأثرا بجراح بعدما أطلق النار على نفسه “على ما يبدو”.

ويعتقد مولينبرغ أن عدد الضحايا أقل من 10 أشخاص، لافتا إلى أن أحدهم توفي أثناء تلقيه الإسعافات الطبية.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أحيط علما بحادث إطلاق النار في تولسا، وأنه يتابع مستجدات الحادث ويجري اتصالات مع المسؤولين المحليين، وفقا لما نقله مراسل قناة “الحرة” في البيت الأبيض.

وقتل الأسبوع الماضي 19 طفلا تراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما ومعلمتان في مدرسة روب الابتدائية بولاية تكساس برصاص شاب مراهق، ما أغرق الولايات المتحدة مجددا في كابوس عمليات إطلاق النار في المدارس.

وشهدت الولايات المتحدة عدة حوادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أوقعت أربعة قتلى وعشرات الجرحى بحسب إحصاء لموقع “غان فايلنس آركايف”.