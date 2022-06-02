شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تستخدم العنف ضد الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن حركة طالبان تواصل ممارسة المضايقات والعنف ضد الصحفيين في أفغانستان.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في البلاد (يوناما)، دعوتها لحكومة طالبان للإفراج عن المحتجزين كافة، من العاملين في مجال الإعلام، ووضع نهاية للإجراءات «شديدة القسوة» التي تُتخذ بحقهم، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتهديدات.

وكانت «لجنة حماية الصحفيين» أفادت أمس، بتعرض أربعة من العاملين في مجال الإعلام للضرب والاعتقال في ولايات كابول وهيرات وباكتيا. وقال ستيفن باتلر، منسق برنامج آسيا في اللجنة، إن «الزيادة الأخيرة في الاعتقالات التعسفية للعاملين في مجال الإعلام والصحفيين تعكس تدهورا مثيرا للقلق في حرية الصحافة وقدرة الشعب الأفغاني على الوصول إلى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب».

وفرضت طالبان قيودا هائلة على وسائل الإعلام، وأجبرت مذيعات التلفزيون على تغطية وجوههن، فضلا عن حظر المسلسلات. وفر مئات الصحفيين الأفغان من بلادهم مع استعادة طالبان للسلطة.