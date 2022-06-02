شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تصوت على انضمامها إلى السياسة الدفاعية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوَّت الدنماركيون في استفتاء، أمس الأربعاء، على انضمام بلادهم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي بعدما بقيت خارجها طوعًا طيلة ثلاثين عامًا، في وقت تزيد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الساحة السياسية والدبلوماسية بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويرجح فوز مؤيدي الانضمام في الاستفتاء الذي دعي إليه 4,3 ملايين ناخب، فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي الأحد أن أكثر من 65 % منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة.

وفتحت صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة (السادسة بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق عند (18,00 ت غ).

وفي بلدية كوبنهاغن، توافد الناخبون منذ ساعات الصباح الأولى للإدلاء بأصواتهم.

ويقول مادس آدم (24 عامًا) الطالب في العلوم السياسية، لوكالة فرانس برس: «التاريخ يتغيَّر وهذا يؤثر علينا هنا في الدنمارك، ويجب أن نردّ على ذلك طبعًا».