عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رقم مخيف.. خسائر أوكرانيا من الجنود في الحرب يوميا

الخميس 2 يونيو 2022

الخليج 365

أزاح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الستار عن خسائر بلاده من الجنود في المعارك العسكرية، والتي طالما صُنفت "أسرار حرب".



وقال زيلينسكي لموقع نيوزماكس الأمريكي، الأربعاء، إن ما بين 60 الى 100 جندي أوكراني يُقتلون يومياً في ساحة المعركة بينما يصاب نحو 500 آخرين بجروح.

ومضى الرئيس الأوكراني في حديثه: "الوضع في الشرق صعب للغاية".

وأضاف الزعيم البالغ 44 عاماً للموقع: "نخسر من 60 إلى 100 جندي يومياً، يسقطون في المعارك، ويصاب نحو 500 شخص".

ويأتي هذا المستوى المرتفع من الخسائر البشرية في الوقت الذي تحاول فيه القوات الأوكرانية منع القوات الروسية من السيطرة الكاملة على منطقة لوهانسك في شرق البلاد.

وأشارت تقارير إلى أن القوات الروسية على وشك السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك، بعد حصار طويل اشتمل على قصف مدفعي وجوي مكثف.

وتابع زيلينسكي في المقابلة: "نحن نحافظ على خطوطنا الدفاعية" في الشرق.

وتفيد مؤشرات من ساحة المعركة إلى أن القوات الروسية أيضاً تتكبد خسائر فادحة.

وقدرت الحكومة الأوكرانية الأسبوع الماضي أن الروس فقدوا أكثر من 30 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لموسكو في 24 فبراير/شباط.