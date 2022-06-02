شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"تنظيم الاتصالات" لـ"النواب": مولنا تطوير الريف بـ150 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض أشرف حسني نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جهود الجهاز في مجال تمويل تنفيذ المشروعات القومية، قائلا:" تم تمويل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، المنبثق عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بنحو 150مليون جنيه، ومتوقع صرف نحو 600 مليون جنيه أخرى في 2022/2023.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2022/2023:" تم صرف نحو 381 مليون جنيه على نشر خدمات الاتصالات على الطرق والمناطق المحرومة منها، ومتوقع صرف نحو نصف مليار جنيه خلال سنة 2022/2023.

وكان أشرف حسني، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قال إن مصر حققت تقدما في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نمواً في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة".

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2022/2023:"جاءت موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للتوجهات العامة وفي ضوء استراتيجية الدولة 2030 والتي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة، وقد تم إعداد الموازنة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لإعداد موازنات الهيئات العامة والاقتصادية والتي منها الالتزام ببداية ونهاية السنة المالية للدولة والالتزام بالنظام المحاسبي الموحد وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بوزارتي المالية والتخطيط مع تقديم الشكر لكافة السادة الزملاء في الوزارتين، كما تم عرض واعتماد مشروع موازنة الجهاز للعام المالى 2022/2023 في اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم بتاريخ 22 مايو 2022.