محافظة مطروح تطالب "نقل النواب" بتوفير اعتمادات مالية لإنهاء تطوير طريق السلوم

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مرسى مطروح، مطالب محافظة مطروح، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

جاء ذلك على هامش لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد واعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة وبحث طلبات أهالي مطروح، بمكتبة مصر العامة.

وجاءت مطالب محافظة مطروح، بتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء طريق خرسانى للسيارات ذات الحمولة الثقيلة بطريق مطروح السلوم بطول 220 كم؛ لإطالة العمر الافتراضى للطريق الأسفلتى وتحصيل رسوم على الأوزان.

وكذلك سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير بمنفذ السلوم البرى، نظرا لكثرة الشكاوى من طول فترة الانتظار، وتأخر الإجراءات، مع سرعة تنفيذ الطريق البديل، وإنشاء كوبرى على شكل حرف U بالشارع الرئيسى شرق مزلقان وسط مدينة العلمين بديلا عن الكوبرى الطولى، مع استكمال الهيكل الإدارى لمديرية الطرق ودعمها بالكوادر الفنية اللازمة.

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء علاء عابد والوفد المرافق.

وتقوم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد واعضاء اللجنة بزيارة لمحافظة مطروح تطلع فيها على أهم مشروعات النقل والمواصلات بالمحافظة من اقامة عدد من الطرق القومية والرئيسية وبين مدن المحافظة بالاضافة الى تفقد منفذ السلوم البرى وتطويره.

وكذلك استعراض اهم جهود المحافظة في رفع كفاءة ومد وإقامة مزيد من الطرق ومناقشة أهم المشكلات والعقبات، ومطالب المحافظة لحلها مع العمل على المشاركة في تحقيق مزيد من الخدمات للمواطنين في قطاع النقل والمواصلات.

وبدء وفد اللجنة أولى جولاته بتفقد منفذ السلوم البرى، لمتابعة اعمال التطوير الجارية حاليا لتحقيق مزيد من تيسير حركة السفر والتنقلات بين مصر وليبيا ودول شمال أفريقيا، ثم توجه إلى طريق السلوم - مطروح.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.