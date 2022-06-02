تسجيلات مسربة.. تفاصيل خطة الحزب الجمهوري لقلب نتائج انتخابات الكونغرس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 01:09 صباحاً - كشفت تسجيلات مسربة أعضاء من الحزب الجمهوري عن خطة الحزب لقلب الأصوات في الدوائر الديمقراطية بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

وذكرت صحيفة “بوليتكو” الأمريكية أن الخطة، كما ذكرها موظف في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في ميشيجان، تتضمن استخدام القواعد الرامية لتوفير التوازن السياسي بين العاملين في الاقتراع لتعيين متطوعين مدربين من قبل الحزب متأهبون للطعن في سجلات الناخبين في مراكز اقتراع الأغلبية الديمقراطية.

كما تتضمن إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لربط هؤلاء المتطوعين بمحامين محليين وإنشاء شبكة من المحامين المحليين المؤيدين للحزب الذين يمكنهم التدخل لمنع فرز الأصوات في دوائر معينة.

وقال ماثيو سيفريد، مدير نزاهة الانتخابات في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميشيجان، “سنشكل جيشًا من المتطوعين لمراقبة الانتخابات. سنستعين بمحامين أكثر من أي وقت مضى.

كما سيعقد الحزب “ورش عمل” ويزود النشطاء المتواجدين في الاقتراع بخط ساخن وموقع إلكتروني طورته شركة زندسك، وهي شركة دعم برمجية يستخدمها تجار التجزئة عبر الإنترنت، والتي ستسمح لهم القيام بالدردشة الحية مع محامي الحزب” مشيرا إلى أن الحزب قرر الاستعانة بأكثر من 5600 فرد لمراقبة الاقتراع.

وحصلت بوليتيكو على تسجيلات زووم لتيم جريفين، المستشار القانوني لمنظمة مشروع أميستاد، التي وصفها محامي دونالد ترامب السابق رودي جولياني سابقا باعتبارها “شريكا” في الجهود القانونية لحملة ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020، والاجتماع مع نشطاء من ولايات متعددة ومناقشة خطط تحديد محامي المقاطعات المؤيدين لهم الذين يمكنهم القيام بتدخلات آنية في نزاعات الانتخابات المحلية.

لكن مجموعات مراقبة الانتخابات والخبراء القانونيين قالوا إن الكثير من هؤلاء الأفراد الذين سيتم الاستعانة بهم لمراقبة الانتخابات استجابوا لدعوة المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لأنهم يعتقدون خطأً أنه تم ارتكاب عملية تزوير في انتخابات عام 2020، لذا فإن الاستعانة بهم كمسؤولين يشرفون على التصويت يمكن أن يخلق حالة من الفوضى في الدوائر الديمقراطية.

وقال نيك بينيمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إيشيو وان، وهي مجموعة لمراقبة الانتخابات: “هذا أمر لم نشهده على الإطلاق في تاريخ الانتخابات الأمريكية، حيث سيعمل حزب سياسي على هذا المستوى الدقيق لتكوين شبكة موحدة، يبدو الآن أن قوات ترامب تلاحق النظام القانوني نفسه مباشرة وهذا يجب أن يثير قلق الجميع”.

كما أعرب نيك بينيمان عن قلقه بشأن تشكيل شبكة تدخل سريع من المحامين والمدعين العامين، مما يشير إلى أن موظفي الاقتراع ذوي الدوافع السياسية يمكنهم ببساطة بدء نزاع قانوني في مكان الاقتراع يعطل التصويت ثم استخدامه كوسيلة لرفض فرز الأصوات في تلك الدائرة.

وفي أحد التسجيلات التي حصلت عليها “بوليتكو”، أكد أحد هؤلاء المجندين وقوع عملية تزوير في نتائج انتخابات 2020 ووصفها بـ “الفاسدة”

ويرى قال كل من نيك بينيمان وريك هاسن، أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، أن ما يعتزم الحزب الجمهوري القيام به يشبه تأثير الدومينو، الذي يمكن أن يثير الشكوك حول الانتخابات حتى في حالة عدم وجود مخالفة أصلية”، مضيفا:” مراقب انتخابات ذي دوافع سياسية برفقة محامٍ محلي متحمس يمكنهما تعطيل التصويت، ثم الطعن في مجلس المفوضين لإحداث الفوضى في مراكز الاقتراع”.