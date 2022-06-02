تيك توك تختبر وضعاً يزيل الأزرار عند التمرير عبر مقاطع الفيديو

بكين: تختبر تيك توك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التمرير عبر المحتوى على التطبيق بدون عناصر الواجهة مثل أسماء المستخدمين والتعليقات التوضيحية والمعلومات الصوتية التي تشوش الشاشة.

وتم رصد وضع Clear Mode لأول مرة الأسبوع الماضي من قبل محرر The Next Web السابق مات نافارا، مع تأكيد تيك توك لموقع تيك تيشرش أنها بصدد اختبار هذه الميزة بالفعل.

و لم تذكر الشركة متى يتوقع المستخدمون طرح Clear Mode على نطاق أوسع. وكما هو الحال دائمًا، قد تقرر تيك توك في النهاية عدم تنفيذ الميزة بناءً على المعلومات التي تجمعها الشركة من المستخدمين.

و إذا قمت بالتسجيل في الاختبار، فيمكنك الوصول إلى الوضع الجديد بالضغط مطولاً على مقطع فيديو والنقر على الخيار المناسب، وستجعل هذه الميزة، في حالة تنفيذها، حياة المبدعين أسهل، لأنهم لن يحتاجوا بعد الآن إلى إعادة تحميل المقاطع التي يريد الأشخاص التقاط صور شاشة لها.

ويضطر مستخدمو تيك توك إلى وضع تعليق اقتصاصي على مقطع فيديو لأن التسمية التوضيحية أو الزر قد حجب جزءًا من الفيديو الذي يريدون مشاركته، ولكن مع الميزة الجديدة لن يكون عليهم فعل ذلك.

يذكر أن تيك توك اختبرت المزيد من هذه الأنواع من التحسينات في الأشهر الأخيرة. على سبيل المثال، حصل بعض المستخدمين مؤخرًا على إمكانية الوصول إلى ميزة سجل المشاهدة التي تسهل إعادة اكتشاف مقاطع الفيديو التي نسيت الإعجاب بها، بحسب موقع إن غادجيت.