شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تستعيد السيطرة على قرى قرب «خيرسون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن هينادي لاهوتا، حاكم منطقة خيرسون أن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على حوالي 20 قرية ومجتمعا محليا قرب مدينة خيرسون.

وأوضح لاهوتا أن الهجمات المضادة انطلقت من دنيبروبتروفسك شمالا، فيما تستمر القوات الأوكرانية في التقدم جنوبا.

ولم يتسن التحقق من التقارير بصورة مستقلة، إلا أن سلسلة من التقارير في الأيام القليلة الماضية أشارت إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم باتجاه خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا إلى الآن، برغم معاناة القوات الأوكرانية من إخفاقات شرقي البلاد.