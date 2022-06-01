شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصريين الأحرار: إذا لم يكن هدف السياسة الارتقاء بالناس ليس منها فائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن السياسة إذا لم يكن هدفها الارتقاء بالناس وتنمية الدولة فليس لها أي فائدة، مشيدا بالحوار الوطني لتنمية الإنسان المصري.

أضاف عصام خليل، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن حزب المصريين الأحرار سار بمنهجية مهمة عند تقديم مقترحاته للحوار الوطني، متابعا: "ليس هناك ثقة لدى المواطن المصري لدى المواطن".

وتابع عصام خليل: "المواطن لم يرى من الأحزاب السياسية أي شئ منذ سنوات طويلة، لذلك ليس هناك ثقة للمواطن في الأحزاب، ولم يستطيع أي حزب في مصر إدارة الدولة في وقت ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات، ومصر ليست دولة تجارب".