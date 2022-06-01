ارتفاع القتلى واستمرار البحث عن جثث عبدان

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيار الكارثي لبرج في جنوب غرب إيران إلى 37، حسبما قال مسؤولون، حيث انتشل عمال الطوارئ جثة أخرى من تحت الأنقاض على مدى أسبوع بعد الكارثة، وهو ما ولد فيضًا من الغضب والأسى في البلاد.

وواصل رجال الإنقاذ البحث في مبنى ميتروبول في عبدان، و قال محافظ خوزستان، صادق خليليان، للتلفزيون الحكومي إنه يتوقع أن يعثر رجال الإنقاذ على المزيد من الجثث، بناءً على عدد العائلات التي لا تزال تنتظر، ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا مجهولي المصير.

وأدى فشل البناء الهيكلي في إقليم خوزستان الغني بالنفط لإثارة مزاعم الفساد الحكومي والإهمال.

عرقلة الحشود

وأضاف خليلان أن المسؤولين يخططون لهدم ما تبقى من مبنى الميتروبول، وقاموا بالفعل بإجلاء وإعادة إسكان السكان القريبين. وقال إنه يتوقع أن تنتهي جهود البحث في وقت متأخر من اليوم.

وأظهرت لقطات تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة حشودًا غاضبة تتجمع حدادًا واحتجاجًا عند موقع الانهيار، مرددة هتافات ضد كبار المسؤولين.

ولا يزال الإبلاغ عن الأحداث في عبدان صعبًا للغاية حيث عرقلت السلطات الوصول إلى الإنترنت، وفقًا للخبراء، مما حد من قدرة الناس على مشاركة مقاطع الفيديو والمعلومات.

تعاطف عبدان

وأثارت الكارثة تعاطفًا في جميع أنحاء البلاد، حيث لا يزال العشرات من الإيرانيين يغردون على تويتر هاشتاغ باللغة الفارسية «#Abadan ليس وحده» بعد 10 أيام من الانهيار.

ووصفت قنوات تلفزيونية أجنبية ناطقة بالفارسية إطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات أخرى، بينما فرقت قوات الأمن المتظاهرين، ولا يزال عدد الضحايا والاعتقالات غير واضح.

في غضون ذلك، تتواصل التوترات في الشرق الأوسط بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي ناقلتي نفط يونانيتين في البحر.

وأكدت صور الأقمار الصناعية أن إحدى ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين استولت عليهما القوات شبه العسكرية الإيرانية لا تزال قبالة ساحل مدينة بندر عباس الساحلية.

ضحايا مبنى عبدان:

ازداد عدد القتلى وأصبح 37.

واجهت الحشود الغاضبة عرقلة السلطات الوصول إلى الإنترنت.

تم إطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات أخرى بينما فرقت قوات الأمن المتظاهرين.

لا يزال عدد الضحايا والاعتقالات غير واضح.