هجمات إلكترونية لمجموعة مرتبطة بإيران.. والهدف مستشفى أمريكي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) اليوم الأربعاء إن متسللين إلكترونيين تدعمهم الحكومة الإيرانية حاولوا العام الماضي شن هجوم إلكتروني “مشين” على مستشفى بوسطن للأطفال مما عرض للخطر الخدمات المقدمة للمرضى.

وفي خطاب ألقاه في مؤتمر استضافته كلية بوسطن، شرح راي بالتفصيل الحادث وحذر من تهديد الهجمات الإلكترونية المتزايد على الشركات والبنية التحتية الأمريكية، وهو الأمر الذي ترعاه دول مثل إيران وروسيا والصين.

وقال راي “تلقينا تقريرا من أحد شركائنا في المخابرات يشير إلى أن مستشفى بوسطن للأطفال على وشك أن يتم استهدافها. وإدراكا لمدى خطورة هذا الأمر، سارع فريق الإنترنت في مكتبنا الميداني في بوسطن لإخطار المستشفى”.

وقال (إف.بي.آي) إنه اتصل بالمستشفى المشهور في أغسطس آب 2021، وقال راي إن المسؤولين تمكنوا بسرعة من تزويد المستشفى بالمعلومات التي يحتاجها “لوقف هذا الخطر على الفور” والحد من خطورة التهديد.

وتعيش أهم المؤسسات الأميركية حاليا، واحدا من أكبر الاختراقات وأشدها تعقيدا في السنوات الخمس الأخيرة. إذا بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي بجمع المعلومات بشأن الهجوم الذي تعرضت له العديد من الوزارات والوكالات.

وأصدر المكتب ووكالة الأمن السيبراني ومكتب الاستخبارات الوطنية، بيانا مشتركا أكدوا فيه أن العمل مستمر لتقييم حجم الضرر الذي لحق بشبكات الحكومة الفدرالية.

فبالإضافة إلى البيت الأبيض ووزارات الخارجية والتجارة والخزانة والأمن الداخلي، لم تسلم إدارات ووكالات فدرالية أخرى من الهجوم.

ويخشى خبير الأزمات الإلكترونية جايسون مالوني من أن يتأثر القطاع الصحي بهذا الاختراق في هذه الفترة الحرجة التي بدأت فيها الولايات المتحدة بتوزيع لقاح فيروس كورونا.