شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / جوني ديب يفوز بمعركته القضائية ضد آمبر هيرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصلت هيئة المحلّفين في النزاع القضائي بين الثنائي المثير للجدل جوني ديب وأمبر هيرد اللذين يتهم كل منهما الآخر بالتشهير إلى قرار، الأربعاء، بحسب ما أعلنت المحكمة التي تنظر في القضية، حيث توصل المحلفين إلى فوز جوني ديب بمعركته القضائية ضد آمبر هيرد.

وعلى مدار عدة أسابيع، استمعت المحكمة إلى تفاصيل العلاقة المتقلبة ونهايتها غير السعيدة.

وتدور معركة قضائية محتدمة بين النجم وزوجته السابقة اللذين يتبادلان اتهامات خطيرة، إذ يتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وينفي ديب هذه الاتهامات، ويطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.

وشنت هيرد هجوماً مضاداً مطالبة الممثل بتعويض مضاعف قدره مئة مليون دولار، ومؤكدة أن ديب عنّفها لسنوات، واغتصبها عام 2015.