الربيعة: مملكة الإنسانية تهدي العالم 94 مليار دولار

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جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأول عبر الاتصال المرئي - في اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بعنوان «المساعدات الإغاثية والإنسانية العالمية للمملكة العربية السعودية»، حيث استعرض خلال اللقاء جهود المملكة الإنسانية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في كافة بقاع العالم.
وأوضح أن المركز يسعى من خلال رؤيته بأن يكون مركزا دوليا رائدا للأنشطة الإغاثية والإنسانية، وذلك من خلال تطبيقه أعلى المعايير العالمية في هذا المجال وكذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة، مؤكدا أن المركز يرتكز على قيم أساسية تتمثل في الحيادية والشفافية والجودة والاحترافية والمبادرة والإبداع وبناء الشراكات ودعم المجتمعات.
وأضاف أن المملكة لها دور ريادي في العمل الإنساني الدولي، منوها بالشراكة الوثيقة بين المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والولايات المتحدة ممثلة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، موضحا أن تلك الشراكة تمثل نموذجا مثاليا لزيادة تأثير العمل الإنساني على أرض الواقع.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة سينظم في مدينة الرياض خلال الفترة من 20 - 21 من شهر فبراير المقبل 2023م منتدى الرياض الدولي الإنساني في نسخته الثالثة.
من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية العربية الدكتور جون أنتوني بما شاهده من جهود إغاثية وإنسانية للمملكة التي وصلت إلى كافة أرجاء العالم دون تمييز.
المساعدات الإنسانية خلال 7 سنوات:
- 2000 مشروع إنساني في 84 دولة حول العالم.
- 5 مليارات و767 مليون دولار أمريكي قيمة المشاريع.
- جرى تنفيذها بالشراكة مع 175 شريكا من المنظمات الأممية والدولية.
- اليمن حظي بالنصيب الأوفر من مشاريع المركز بنسبة 71%.
- 700 مشروع إنساني بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار باليمن.
- 815 مشروعا مخصصا للمرأة حول العالم.
- 113 مليون امرأة استفدن من المشاريع
- مشاريع المرأة بقيمة تجاوزت 533 مليون دولار.
- 730 مشروعا يعنى بالطفل استفاد منه 146 مليون طفل. مشاريع الطفل قيمتها قاربت 769 مليون دولار.
- 200 برنامج في المجالات الطبية والتعليم والتدريب.
- عدد المستفيدين بلغ حوالي 483 ألف مستفيد في 22 دولة.
- 1,074,153 لاجئا بالمملكة.
- 561,911 لاجئا من اليمن.
- 262,573 لاجئا من سوريا.
- 249,669 لاجئا من ميانمار.
- 850 مليون دولار لدعم دول خلال الجائحة
- إزالة 342 ألف لغم من الأراضي اليمنية.
- 51 عملية فصل توأم سيامي وطفيلي وتكللت جميعها بالنجاح.
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