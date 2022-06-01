شكرا لقرائتكم خبر الربيعة: مملكة الإنسانية تهدي العالم 94 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أن المملكة قدمت 94 مليارا و600 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية خلال الفترة بين 1996 - 2022م، استفادت منها 164 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأول عبر الاتصال المرئي - في اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بعنوان «المساعدات الإغاثية والإنسانية العالمية للمملكة العربية السعودية»، حيث استعرض خلال اللقاء جهود المملكة الإنسانية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في كافة بقاع العالم.

وأوضح أن المركز يسعى من خلال رؤيته بأن يكون مركزا دوليا رائدا للأنشطة الإغاثية والإنسانية، وذلك من خلال تطبيقه أعلى المعايير العالمية في هذا المجال وكذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة، مؤكدا أن المركز يرتكز على قيم أساسية تتمثل في الحيادية والشفافية والجودة والاحترافية والمبادرة والإبداع وبناء الشراكات ودعم المجتمعات.

وأضاف أن المملكة لها دور ريادي في العمل الإنساني الدولي، منوها بالشراكة الوثيقة بين المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والولايات المتحدة ممثلة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، موضحا أن تلك الشراكة تمثل نموذجا مثاليا لزيادة تأثير العمل الإنساني على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة سينظم في مدينة الرياض خلال الفترة من 20 - 21 من شهر فبراير المقبل 2023م منتدى الرياض الدولي الإنساني في نسخته الثالثة.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية العربية الدكتور جون أنتوني بما شاهده من جهود إغاثية وإنسانية للمملكة التي وصلت إلى كافة أرجاء العالم دون تمييز.

المساعدات الإنسانية خلال 7 سنوات:

