شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يواجهون وزيرة البيئة الإثنين بـ60 أداة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أعضاء مجلس النواب خلال حلسته العامة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة بنحو 60 أداة رقابية تشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة.

وتتضمن المواجهة طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

كما تشمل مساءلة الوزيرة عن جهود الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمى المقرر عقده بمصر.

وتتضمن أيضا طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.

كما يناقش المجلس فى جلسة الإثنين أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليونا و607 آلاف دولار أمريكى، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.

وينظر فى نفس الجلسة نحو 56 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.