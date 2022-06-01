شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب وفتاة دهسًا بعجلات القطار في «بني سويف» بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شاب مصري مصرعه دهساً أسفل عجلات قطار بعد محاولته التدخل لإنقاذ سيدة أصيبت بالإغماء أثناء عبورها تقاطعا للسكك الحديدية.

حيث فوجئ الشاب أثناء عمله بمنفذ للقطارات بمدينة بني سويف، بسقوط سيدة كانت تعبر التقاطع قبل مرور القطار بلحظات.

وعلى الفور سارع لإفاقتها وانتشالها من على القضبان لكن بعد فوات الأوان، حيث مر القطار ودهسهما سوياً ليلقيا مصرعهما على الفور.

من جانبها، نعت السكة الحديد الشاب وناشدت الالتزام بقواعد المرور من على المنافذ والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض الحياة للخطر وتعطيل مسير القطارات.