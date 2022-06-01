شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 4 حالات جديدة بجدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 4 حالات جديدة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وتؤكد الوزارة أن مرض جدري القردة هو مرض فيروسي معدٍ، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19"، وتعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان للآخر هي عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي، وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب، وتلامس الأسطح الملوثة بوسائل المصاب، أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.

وتوصي وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.