قتيل وستة جرحى في زلزالين في الصين

01 يونيو , 2022 مشهد عام في الصين (أ ف ب). قُتل شخص وجُرح ستة آخرون في زلزالين ضربا مناطق جنوب غرب الصين الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة سي سي تي في الحكومية. وضرب الزلزالان منطقة يسكنها عدد محدود من السكان في مقاطعة سيتشوان قرابة الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، على ما أعلنت وكالة رصد الزلازل مؤكدة بدء عمليات إنقاذ.

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