تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الاهلية في النجف

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة المشكلة بأمر محافظ النجف الأشرف والمكلفة بتحديد سعر الامبير قررت أن تكون آلية العمل لشهر حزيران 2022، كالتالي:

1-يكون التشغيل من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 5 صباحاً وبالتناوب مع التيار الوطني.



2-يكون سعر الامبير 8000 دينار.

3-كمية الوقود المجهزة 20 لتر لكل 1KVA".

وشددت المحافظة على ضرورة الالتزم بالتسعيرة "تجنباً للعقوبات".

