انت الان تتابع خبر تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الاهلية في النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حددت محافظة النجف، اليوم الأربعاء، سعر الأمبير الواحد للمولدات في المحافظة.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة المشكلة بأمر محافظ النجف الأشرف والمكلفة بتحديد سعر الامبير قررت أن تكون آلية العمل لشهر حزيران 2022، كالتالي:
1-يكون التشغيل من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 5 صباحاً وبالتناوب مع التيار الوطني.
2-يكون سعر الامبير 8000 دينار.
وشددت المحافظة على ضرورة الالتزم بالتسعيرة "تجنباً للعقوبات".
1-يكون التشغيل من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 5 صباحاً وبالتناوب مع التيار الوطني.
2-يكون سعر الامبير 8000 دينار.
3-كمية الوقود المجهزة 20 لتر لكل 1KVA".
وشددت المحافظة على ضرورة الالتزم بالتسعيرة "تجنباً للعقوبات".