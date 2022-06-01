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تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الاهلية في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - حددت محافظة النجف، اليوم الأربعاء، سعر الأمبير الواحد للمولدات في المحافظة.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة المشكلة بأمر محافظ النجف الأشرف والمكلفة بتحديد سعر الامبير قررت أن تكون آلية العمل لشهر حزيران 2022، كالتالي:

1-يكون التشغيل من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 5 صباحاً وبالتناوب مع التيار الوطني.


2-يكون سعر الامبير 8000 دينار.

3-كمية الوقود المجهزة 20 لتر لكل 1KVA".

وشددت المحافظة على ضرورة الالتزم بالتسعيرة "تجنباً للعقوبات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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