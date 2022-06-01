اعتقال تاجري مخدرات وسط الحلة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الاربعاء، عن اعتقال تاجري مخدرات وسط مدينة الحلة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز شعبة مخدرات قضاء الحلة بإسناد مفارز الاستخبارات وأمن بابل بعملية نوعية بالاستناد الى معلومات دقيقة، القت القبض على اثنين من تجار المخدرات وضبط بحوزتهم كمية منها تقدر بحوالي (٢٧٠ غرام) نوع كريستال ميث مع ميزان الكتروني وامبولتي استنشاق وقناني إشعال صغيرة عدد ٢ تستعمل للتعاطي".

وأضافت أن "العملية جرت من خلال إستدراج المتهمين والإيقاع بهما بكمين محكم وسط المدينة بعد أخذ الموافقات الإصولية".