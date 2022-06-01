الزاملي يشدد على التنسيق الأمني ومراقبة الحدود

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد علي، ونائب الامين العام لوزارة الدفاع الفريق شوان مظهر"، داعياً إلى "ضرورة التنسيق بين القوات الامنية والعسكرية البرية والجوية والبحرية وتكثيف الضربات الجوية لمخابئ واهداف عصابات داعش، ومراقبة الحدود الدولية لمنع تسلل الارهابيين".وابدى النائب الأول، "سعي مجلس النواب لدعم وزارة الدفاع من خلال زيادة التخصيصات المالية لتعزيز القدرات الجوية وسد احتياجاتها واكمال متطلباتها، موضحاً أن صقور الجو هم العصب الاساسي للمؤسسة الامنية والعسكرية، فان قوة الدول تقاس بدءاً من قوتها الجوية وعدد طائراتها وخبرة طياريها, وبكونها المسؤولة عن حماية سماء الوطن و القيام بعمليات جوية لإسناد بقية القطعات وحمايتهم".

واشار الزاملي، إلى أن "التراجع الملحوظ في العمليات الارهابية لعموم البلاد يجب ان لا ينظر إليه المعنيين على انه تحسن تام في الوضع الامني, بل يجب ان تبقى الجهوزية في اعلى مستوياتها للحفاظ على المنجز، وليس هناك مجال للأخطاء في هذا الملف كون الامر يتعلق بحياة المواطنين وابنائنا من افراد الاجهزة الامنية".

