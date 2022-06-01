الجزائر تدعم الأمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أفريقيا ناقش وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس بالجزائر العاصمة مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا كلوديا ديل ري موضوع آفاق تعزيز التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السلام والأمن في أفريقيا، وبشكل خاص في منطقة الساحل والصحراء التي تواجه تحديات هائلة، سياسية وأمنية واقتصادية. وحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الهدف من المباحثات تعزيز الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا، مع مزيد من الدعم النشط من الشركاء الأجانب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

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