العراق يصنع أول طائرة مسيرة

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي قوله «إن هناك تطورا كبيرا في الصناعات الحربية، منها قنابر الهاوان والطائرات المسيرة»، لافتا إلى أن الهيئة انتجت طائرة مسيرة عراقية نوع (صقر واحد) واليوم ستنطلق التجربة النهائية لها بحضور العمليات المشتركة.وأوضح أن ارتفاع هذا النوع من الطائرة يبلغ أربعة كلم والمسافة التي تطير فيها بنحو 30 كلم.
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