القمح الأوكراني يصل مصر عبر رومانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤول مصري أن مصر بانتظار شحنة قمح أوكرانية ستصل إلى البلاد عبر رومانيا.

وأوضح ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، في تصريح لقناة «صدى البلد» المصرية، أنه تم نقل الشحنة بالسكك الحديدية من أوكرانيا إلى رومانيا، ومن ثم يجري تحميلها لنقلها بحرا.

وأضاف «إن مصر تنتظر وصول عدد من شحنات القمح من بلغاريا وفرنسا وروسيا خلال الفترة القادمة».

وتعمل مصر، التي كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا لتأمين 42% من وارداتها من الحبوب.