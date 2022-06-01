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القمح الأوكراني يصل مصر عبر رومانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤول مصري أن مصر بانتظار شحنة قمح أوكرانية ستصل إلى البلاد عبر رومانيا.

وأوضح ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، في تصريح لقناة «صدى البلد» المصرية، أنه تم نقل الشحنة بالسكك الحديدية من أوكرانيا إلى رومانيا، ومن ثم يجري تحميلها لنقلها بحرا.

وأضاف «إن مصر تنتظر وصول عدد من شحنات القمح من بلغاريا وفرنسا وروسيا خلال الفترة القادمة».

وتعمل مصر، التي كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا لتأمين 42% من وارداتها من الحبوب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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