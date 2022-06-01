القمح الأوكراني يصل مصر عبر رومانيا

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وأوضح ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، في تصريح لقناة «صدى البلد» المصرية، أنه تم نقل الشحنة بالسكك الحديدية من أوكرانيا إلى رومانيا، ومن ثم يجري تحميلها لنقلها بحرا.وأضاف «إن مصر تنتظر وصول عدد من شحنات القمح من بلغاريا وفرنسا وروسيا خلال الفترة القادمة».
وتعمل مصر، التي كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا لتأمين 42% من وارداتها من الحبوب.
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