شكرا لقرائتكم خبر إضراب عام يفجر أزمة جديدة في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على خلفية خلافات مع الحكومة بشأن إصلاح المؤسسات، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما في كافة المنشآت العمومية يوم 16 يونيو الحالي.

وأفاد موقع «الشعب نيوز» التابع للمنظمة النقابية الأكبر في البلاد بأن الهيئة الإدارية للاتحاد قررت موعد الإضراب الذي سيشمل 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، ردا على ضرب الحكومة لمبدأ التفاوض وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية بجانب الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار.

ويعترض الاتحاد على أي خطط لبيع مؤسسات عمومية للقطاع الخاص كما يطلب سحب منشور حكومي يفرض ترتيبات محددة على عملية التفاوض مع النقابات وهو ما يعتبره الاتحاد قيودا مسبقة على التفاوض.

كان الاتحاد أعلن في وقت سابق اعتراضه على إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل برنامج إقراض للحكومة التونسية.

كما رفض الاتحاد المشاركة في حوار وطني حول الأزمة السياسية في البلاد كان دعا له رئيس الجمهورية عبر مرسوم، بدعوى أنه لا يؤسس لمسار تشاركي وإنما ينطوي على نتائج معدة سلفا.

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