السعودية تمنع حاملي تأشيرات الزيارة من دخول 4 مطارات.. وتحذير هام بشأن وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الخطوط الجوية السعودية، إنه سيتم منع قبول حاملى تأشيرات الزيارة بكل أنواعها إلى مطارات كل من "جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف"، خلال الفترة من 9 يونيو الجارى ولمدة شهر، حتى 9 يوليو المقبل، وذلك استعدادا لموسم الحج.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، في بيان، أنه سيجرى قبول سفر حاملى تاشيرات الزيارة فقط على الرحلات المتوجهة إلى مطار الرياض وفقا لشروط معينة، وهى:

عدم إصدار أى تذاكر داخلية إلى جدة أو المدينة المنورة أو ينبع أو الطائف ضرورة وجود تذاكر مؤكدة الذهاب والعودة للراكب، على أن تكون العودة من نفس محطة الوصول.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميماً جديداً إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع (عبوات زمزم) داخل الأمتعة الموزونة.

وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التى تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسئولية المترتبة على ذلك.