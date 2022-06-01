شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الصليب الأحمر يلتقى أعضاء لجنة العفو الرئاسى من تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الأربعاء، جيروم فونتانا، رئيس بعثة الصليب الأحمر، بأعضاء لجنة العفو الرئاسى من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهم النائب محمد عبد العزيز والنائب طارق الخولى أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

وتطرق اللقاء إلى عمل لجنة العفو الرئاسي والدور الكبير الذي تقوم به في مراجعة ملفات الشباب المحبوسين، حيث أشاد فونتانا بالدور الوطني الهام للجنة، كما تم خلال النقاش بحث آليات عملها وتواصلها مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والخطوات المتخذة لتطوير مسيرة حقوق الإنسان وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل وتبادل الآراء والتعاون مع بعثة الصليب الأحمر لمزيد من تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، كما تم إهداء أعضاء لجنة العفو الرئاسي درع الصليب الأحمر تقديرا لجهودهم، كذلك قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإهداء درعها لبعثة الصليب الأحمر تقديرا لدورهم.

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