شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: نعمل على تقديم رؤية معبرة عن الشارع المصرى من أجل مستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب اجتماعا اليوم، الأربعاء، بالمقر الرئيسي للحزب، واستكملت اللجنة النقاش حول عدداً من أوراق العمل التي تتضمن عدة محاور بشأن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن اللجنة تضم كوكبة من المتخصصين القادرين على رسم ملامح وبلورة متطلبات الشعب المصري وتقديم كل ما هو أفضل للوطن في كافة المجالات، مشيرا إلي أن أعضاء الحزب بشكل عام لديهم من الخبرة السياسية التي تمكنهم من تقديم ورقة عمل تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وهذا هو دور بيت الأمة .

وثمن رئيس الوفد، اهتمام القيادة السياسية بتنظيم حوار وطني، يشارك فيه جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته لضمان تمثيل جميع الفئات، مؤكدا أن هذا الأمر يثري الحياة السياسية المصرية من خلال الاستماع إلى كافة وجهات النظر ومناقشة أوراق العمل التي سيتقدم بها الأحزاب والسياسيون والنقابات في ظل إرساء الجمهورية الجديدة التي تعتمد على بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة من خلال إضافة مزيد من الإيجابيات في كافة الملفات من خلال تضافر الجهود.

وأكد رئيس الوفد أن جميع مؤسسات الحزب في المحافظات واللجان النوعية المتخصصة تعمل بشكل مستمر من أجل تقديم أوراق عمل ويتم مناقشة كافة المقترحات التي تقدم من خلال اللجنة وذلك للخروج برؤية متكاملة ومعبرة عن الشارع المصري بكافة طبقاته وفئاته.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: المهندس حسين منصور، وعصام شيحة المحامي، والمهندس ياسر قورة وعصام الصباحي المنسق العام للجنة، واللواء جمال مختار مدير معهد الوفد للدراسات السياسية والدكتورة هاجر التونسي المكلفة بإعداد ورقة عمل الشباب.

ويأتي هذا ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد للاستماع إلى مقترحات الأعضاء وجميع مؤسسات الحزب في المحافظات واللجان النوعية المتخصصة.