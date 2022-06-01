شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتيسير شراء خطوط الهواتف المطلوبة لتحديث بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تيسير شراء المواطنين لخطوط التليفون المطلوبة لتحديث بطاقات التموين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، للشركة المصرية للاتصالات في إطار الزيارة الميدانية التي نظمتها اللجنة للقرية الذكية اليوم الأربعاء.

وفى هذا الإطار، قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الأيام الأخيرة شهدت معاناة من المواطنين بسبب التزاحم لشراء خطوط التليفون المطلوبة لتحديث بطاقات التموين، مشيرة إلى أهمية وجود قناة سهلة لشراء الخطوط، بالإضافة إلى أهمية تحديث بيانات الأرقام بدون تكاليف إضافية، مقترحة تخصيص عدد من الخطوط للأشخاص ذوى الهمم بدون مقابل.

وأكدت أهمية وجود خطة استباقية لدى الشركة لعمل حصر كامل عن المدارس التي تحتاج خدمات الانترنت.

فيما أشار النائب محمد عبادة إلى أن وصول عدد المشتركين في الشركة نحو عشرة مليون مستخدم يضع مسئولية أكبر على الشركة، مطالبا بدراسة تقسيط سعر الراوتر للتخفيف على المواطنين.

فيما تساءلت النائبة مها عبد الناصر، عضو اللجنة عن مصير خطط مرور كابلات دولية عبر المياه المصرية.

ومن جانبه، عقب المهندس عادل حامد، رئيس مجلس الشركة المصرية للاتصالات، بأن الشركة قامت بخطة لتسهيل شراء المواطنين لخطوط التليفون، من خلال انتشار سيارات الشركة في مختلف المناطق، قائلا: "هذه فرصة للشركات وحققنا مبيعات عالية، وأن الشركة تقوم بتوصيل الإنترنت للمدارس فور الطلب منها وخلال فترة تنفيذ أقل من المستهدف فى الاتفاقات".