شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: أشعر بالفخر عندما أسمع أعضاء بالبرلمان العربى يتمنون رئيسا مثل السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد الآن هل ناتجة عن أوضاع عالمية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قاد مصر إلى بر الأمان، قائلا: "الإرادة الحقيقية خلقت مع ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد، والتنمية هو الطريق الوحيد للمواطن المصرى الذى يعانى ضريبة تخطى العقبات، فلا يمكن تخطى العقبات دون ضريبة".

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قائلا: "أيام الحرب الناس مكانتش بتشتكى، والوضع الآن أفضل من الستينات والسبعينات، ورغم ذلك الناس وقتها كانت بتغنى أحلف بسماها وبترابها"، واستطرد: "كل مرحلة لها تضحيات، وعندما أقف بالبرلمان العربى، بصفتى نائب أول رئيس البرلمان العربى، أشعر بالفخر عندما أسمع ممثلين دول مثل ليبيا وسوريا واليمن يتمنون رئيسا مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى".

كما لفت النائب علاء عابد، إلى دعوة الرئيس السيسى لإطلاق حوار وطنى شامل، قائلا: "لا يملك الدعوة إلى الحوار الوطنى إلا قائد واثق من نفسه وعلى يقين بأن الشعب المصرى يقف خلف قائده ودولته باقتناع، وهو أول شعب يشعر بالخطر بالمنطقة".

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة مرسى مطروح، حيث استهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم توجه إلى طريق السلوم/مرسى مطروح، كما التقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وومثلى الأهالى والقبائل.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.

واستقبل الوفد أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ لمحافظة مطروح، النائب رزق علوان، عضو مجلس الشيوخ، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسى أبو تمر، والنائب حسن أبو قديره، والنائبة فتحية السنوسى، أعضاء مجلس النواب، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح.