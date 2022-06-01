شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تعمير الساحل الشمالى: اقتراح مشروع لتطوير كورنيش مطروح بـ250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء مرتضى آمون، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، أن مشروع ازدواج وتوسعة طريق (مطروح - سيوة) من أهم المشروعات القومية بمحافظة مرسى مطروح، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم العمل به إلى 6 قطاعات كل قطاع بطول 50 كم ومكون من 3 حارات، ومستهدف الانتهاء منه قبل نهاية عام 2024، مشيرا إلى أن سرعة تدبير الاحتياجات المالية من أبرز التحديات التى تواجه المشروع.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة مرسى مطروح، حيث استهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم توجه إلى طريق السلوم/مرسى مطروح، كما التقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وومثلى الأهالى والقبائل.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، أنه تم البدء فى 3 قطاعات والانتهاء من المدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء العمل فى القطاع الرابع الأسبوع القادم، لافتًا إلى أنه تم تقسيم العمل إلى قسم الأعمال الترابية وقسم الرصف الخرساني، مؤكدا أنه يتم العمل الفترة الحالية على 200 كيلو متر اتجاه سيوة - مطروح.

كما استعرض رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، مشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح، وجعله منطقة استثمارية حضارية كبرى لمواكبة عصر التقدم والتحول الذى تشهده الدولة المصرية.

وأضاف آمون، أنه سيتم استغلال المساحات بكورنيش مرسى مطروح وعمل منطقة سياحية استثمارية حضارية وتطوير وتوسعة ممشى الكورنيش واستغلاله من ناحية البحر دون تنفيذ أية إزالات بالجانب المقابل للبحر، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع 250 مليون جنيه، مطالبا أعضاء مجلس النواب بالعمل على توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.

واستقبل الوفد أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ لمحافظة مطروح، النائب رزق علوان، عضو مجلس الشيوخ، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسى أبو تمر، والنائب حسن أبو قديره، والنائبة فتحية السنوسى، أعضاء مجلس النواب، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح.