ألمانيا تتهم روسيا بمحاولة “إبادة الحضارة” في دونباس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 4:24 مساءً

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن روسيا تبنت استراتيجية لتسوية المناطق المأهولة بالأرض من مسافة آمنة في منطقة دونباس الأوكرانية مما يجعل إرسال أسلحة دفاعية إلى كييف أكثر أهمية بالنسبة لبرلين.

وأضافت في كلمة ألقتها أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء أن روسيا تخوض حربا من أجل “إخلاء السكان وإبادة الحضارة” في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا.

وتابعت قائلة “مدينة تلو أخرى، قرية تلو أخرى، تدمرها القوات الروسية من مسافة آمنة. الصواريخ أولا ثم الطائرات الحربية مع المدفعية، وبعد ذلك، عندما يتم تسوية كل شيء بالأرض، تدخل الدبابات”.

وأردفت أن ألمانيا بحاجة إلى إرسال مزيد من قطع المدفعية والطائرات المسيرة وأسلحة الدفاع الجوي لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها من هذا الهجوم.

وفي سيفيرودونيتسك، قال رئيس إدارة المدينة اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية تسيطر على 20 بالمئة فقط من المدينة الواقعة بشرق البلاد، لكن لا يزال هناك أمل في أن تتمكن من منع روسيا من السيطرة عليها بالكامل.

وفي مقابلة مع رويترز عبر الهاتف، أضاف أولكساندر ستريوك رئيس إدارة المدينة الأوكراني إن القوات الروسية تسيطر على 60 بالمئة من المدينة، في حين أصبح الباقي “أرضا حراما”.

على صعيد آخر، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمداد أوكرانيا بنظم صواريخ متطورة يمكنها توجيه ضربات دقيقة لأهداف بعيدة المدى في إطار حزمة أسلحة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار سيكشف عنها النقاب اليوم الأربعاء.