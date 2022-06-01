رئيس إدارة سيفيرودونيتسك: أوكرانيا تسيطر على 20٪ فقط من المدينة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس إدارة مدينة سيفيرودونيتسك اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية تسيطر على 20 بالمئة فقط من المدينة الواقعة بشرق البلاد، لكن لا يزال هناك أمل في أن تتمكن من منع روسيا من السيطرة عليها بالكامل.

وفي مقابلة مع رويترز عبر الهاتف، أضاف أولكساندر ستريوك رئيس إدارة المدينة الأوكراني إن القوات الروسية تسيطر على 60 بالمئة من المدينة، في حين أصبح الباقي “أرضا حراما”.

وأحجم ستريوك عن الكشف عن موقعه.

على صعيد آخر، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمداد أوكرانيا بنظم صواريخ متطورة يمكنها توجيه ضربات دقيقة لأهداف بعيدة المدى في إطار حزمة أسلحة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار سيكشف عنها النقاب اليوم الأربعاء.

في السياق انتقدت روسيا بشدة قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بمنظومات صاروخية متطورة وذخائر، محذرة من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوتين العظميين.

وصرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الإعلام الروسية بأن موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا “بشكل سلبي للغاية”.

قالت واشنطن إنها ستدرج المنظومة ضمن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 700 مليون دولار يُتوقع الكشف عنها اليوم الأربعاء. وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن أوكرانيا أكدت بأن صواريخ هايمارس لن تُستخدم ضد أهداف داخل روسيا.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز “تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات”.

وردا على سؤال حول احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا قال ريابكوف “أي استمرار لشحنات الأسلحة، وهي في زيادة، ترفع خطورة مثل هذا الأمر”.

وحمل واشنطن مسؤولية تصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا قائلا إن “الولايات المتحدة لا تفعل شيئا من أجل إيجاد حل ما. تماما كما كان الأمر على مدى سنوات عديدة قبل بدء العملية العسكرية الخاصة”.