الحكومة الفرنسية: لم تحدث دراما في نهائي “الأبطال”!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إنه “لم تحدث دراما” في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس يوم السبت الماضي والذي تضرر من شغب الجماهير، وسط انتقادات لها بسبب التعامل مع المباراى الكبرى.

وأبلغت المتحدثة باسم الحكومة أوليفيا جريجوري الصحفيين “كان من الممكن أن نتعامل بشكل أفضل لكن لا توجد دراما”.

وتأجل موعد انطلاق النهائي في استاد فرنسا، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 1-صفر على ليفربول، لأكثر من نصف ساعة لمحاولة الشرطة منع جماهير من اقتحام الملعب وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين ومن بينهم أطفال.