مصرف حكومي يعلن اطلاق وجبة سلف جديدة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، إطلاق وجبة جديدة لسلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية.

وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "أطلق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠ ) مليون دينار وموظفي العقود (٥) مليون دينار"، داعياً كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة "مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها".



واكد، ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

