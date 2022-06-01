الرئيس السيسي يتحدث عن سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية قضية سد النهضة للدولة المصرية، مشيرا إلى أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر وشعبها.



وأكد الرئيس المصري، خلال استقبال أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الحوار والتوسع، الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن.

ولفت إلى اشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، معربا في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.