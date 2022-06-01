شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستعرض أعمال تطوير منفذ السلوم البرى وشبكة الطرق بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء علاء عابد والوفد المرافق، واستعرض عدد من مشروعات الطرق القومية والتنموية بالمحافظة، والتى عكست اهتمام القيادة السياسية وسعيها من خلال فكر وتخطيط عملى لفتح شرايين ومحاور للتنمية وإقامة مجتمعات جديدة، منها مشروع توسعة طريق سيوة مطروح الخرسانى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي، بعدد 6 قطاعات بطول 300 كم ومشروع محورالضبعة - روض الفرج كأهم مشروعات شبكة الطرق والكبارى العملاقة بطول نحو 600 كم ليخلق محاور تنمية جديدة ، وطريق سيوة - جربوب كمحور تجارى يربط بين مصر و دولة ليبيا الشقيقة بطول 90 كم مزدوج، بالإضافة إلى توسعة الطريق الدولى الساحلى الإسكندرية مطروح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوسعته إلى 6 حارات ليواكب الكثافة المرورية والنهضة التنموية والمشروعات القومية العملاقة على طول الساحل الشمالى.

وكذلك القطار الكهربى السريع ليربط العين السخنة شرق مصر ثم القاهرة وصولا إلى مدينة العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بما يحققه من سرعة وتيسير الحركة والنقل، و إنشاء ميناء جرجوب كميناء تجارى وسياحي.

كما استعرض محافظ مطروح أعمال التطوير التى تجرى بمنفذ السلوم البرى كبوابة مصر الغربية، مؤكدا ان منفذ السلوم فى المراحل النهائية للإنشاء على أحدث طراز وتكنولوجيا سيوفر الراحة للجميع والقضاء على أى مشقة أو متاعب حاليا خلال فترة الإنشاء، مضيفا أن هذه الطفرة التنموية فى قطاع الطرق والمشروعات القومية يواكبه اهتمام محافظة مطروح بتطوير قطاع النقل والمواصلات الداخلى بمدن المحافظة، مع تطوير للبنية التحتية فى عدد من الطرق والشوارع التى عانى منها المواطن وفتح محاور وطرق مرورية جديدة تيسر الحركة بالمحافظة وتفتح منافذ تنموية جديد، كمحور الشهيد مفتاح العشيبى وطريق الدكتور على حميدة والمدخل الشرقى سملا علم الروم وكورنيش الابيض الجديد، وغيرها، مؤكدا أن كافة خطوات التنمية بمطروح سيعود عائدها على أهالى المحافظة.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة مرسى مطروح، حيث استهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم توجه إلى طريق السلوم/مرسى مطروح، كما التقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وومثلى الأهالى والقبائل.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.

واستقبل الوفد أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ لمحافظة مطروح، النائب رزق علوان، عضو مجلس الشيوخ، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسى أبو تمر، والنائب حسن أبو قديره، والنائبة فتحية السنوسى، أعضاء مجلس النواب، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح.