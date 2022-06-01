شكرا لقرائتكم خبر عن منال عوض محافظ دمياط ترد على طلبات نواب المحافظة وتتعهد بحل المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بنواب محافظة دمياط في حضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وطالب النائب محمود مشعل بتوفير بعض الخدمات لمركز الزرقا بالمحافظة من بينها صيانة أعمدة الإنارة وتوفير عربات نظافة، بالإضافة رصف طريق عزبة محمد حسن.

بدورها، أكدت منال عوض محافظ دمياط، أن عربات النظافة متوفرة بمركز الزرقا، مشيرة إلى أنها ستتابع مرة أخرى توافر العربات بشكل كافى، بالإضافة إلى متابعة تركيب كشافات الإنارة فى مركز الزرقا وإنارة مدخل قرية مية الخولى.

وردا على شكاوى رصف طريق عزبة محمد حسن، أكد طارق بدوى مدير إدارة الطرق بمحافظة دمياط، أن العزبة غير تابعة للمحافظة وإنما تتبع محافظة الدقهلية وتم إرسال خطاب للمحافظة بشأن هذا الطريق.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخاص بإنارة كوبري فارسكور العلوي وتم إدراجه ضمن خطة المحافظة للبدء في إنارته.