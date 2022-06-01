شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعد لنشر صاروخ تسيركون الأسرع من الصوت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول عسكري كبير اليوم الأربعاء إن روسيا أكملت اختبار صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز تسيركون وإنها ستنشره قبل نهاية العام على فرقاطة جديدة بأسطولها الشمالي.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ألكسندر مويسييف قائد الأسطول الشمالي الروسي قوله إن فرقاطة الأميرال جولوفكو ستصبح أول فرقاطة مسلحة بشكل دائم بصواريخ تسيركون.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين صواريخ تسيركون بأنها جزء من جيل جديد من أنظمة أسلحة لا مثيل لها تصل سرعتها إلى تسعة أمثال سرعة الصوت.

وتكبدت روسيا خسائر فادحة في حربها المستمرة منذ ثلاثة أشهر في أوكرانيا لكنها تواصل إجراء اختبارات عالية المستوى لأحدث صواريخها.