مقتل فلسطينية برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي (أ ف ب).

قُتلت فلسطينية اليوم (الأربعاء)، برصاص جنود إسرائيليين، عند محاولتها الاقتراب من جندي وهي تحمل سكيناً على ما أعلن الجيش الإسرائيلي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن «غفران هارون حامد وراسنة (31 عاماً)، قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية، إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها».

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن «محاولة الطعن» وقعت عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل في الضفة الغربية.

وقال جنود إسرائيليون إن الفتاة أشهرت سكيناً وحاولت مهاجمتهم على الحاجز وتم إطلاق النار عليها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأفاد شهود عيان بأن «القوات الإسرائيلية أطلقت النار على غفران، عند مدخل المخيم، ما أدى إلى إصابتها برصاصة في الصدر».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي أعاق وصول طواقم الإسعاف للشابة المصابة، لمدة نحو 20 دقيقة، وأنه جرى نقلها بعد ذلك إلى المستشفى الأهلي بالخليل.