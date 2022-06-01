ارتفاع عدد قتلى فيضانات البرازيل إلى 106 (أ ف ب).

أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الثلاثاء إن 106 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وما زال عشرة في عداد المفقودين، مع هطول أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد لليوم السادس على التوالي.

وقال حاكم ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية، باولو كمارا، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن أولوية الحكومة هي العثور على المفقودين وسط الانهيارات الطينية والفيضانات العارمة.

وقال الدفاع المدني الوطني على تويتر إنه تم إصدار تحذير من احتمال «مرتفع للغاية» بحدوث مزيد من الفيضانات في بيرنامبوكو، بما يشمل عاصمتها ريسيفي.

وزار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الولاية يوم الثلاثاء وتفقد المناطق المتضررة من الجو، ووعد بإرسال مساعدات للعائلات المتضررة.