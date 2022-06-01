الصين نفّذت «دورية استعداد قتالي» حول تايوان

قال الجيش الصيني اليوم (الأربعاء)، إنه نفّذ «دورية استعداد» قتالي في البحار والمجال الجوي حول تايوان في الأيام الماضية، مضيفاً أن ذلك كان إجراءً ضرورياً للرد على «التواطؤ» بين واشنطن وتايبيه، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكثفت الصين، التي تَعدّ تايوان أرضاً تابعة لها، مناوراتها العسكرية حول الجزيرة على مدار العامين الماضيين، في الوقت الذي تسعى فيه للضغط على تايبيه لقبول مطالباتها بالسيادة.

وتشعر الصين بعدم الرضا بشكل خاص إزاء دعم الولايات المتحدة لتايوان.

وأثار الرئيس الأميركي جو بايدن، غضب الصين الأسبوع الماضي عندما بدا وكأنه يشير إلى تغيير في سياسة «الغموض الاستراتيجي» الأميركية بشأن تايوان بقوله إن الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً إذا هاجمت الصين الجزيرة. وقال مسؤولون أميركيون إنه لم يطرأ تغيير على السياسة.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان إن «دورية الاستعداد» القتالي نُفذت حول تايوان في الأيام الأخيرة وكانت «إجراءً ضرورياً ضد التواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان».

وأضافت القيادة: «اتخذت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تحركات متكررة بشأن قضية تايوان، تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر، محرّضةً على دعم القوى المؤيدة لاستقلال تايوان، الأمر الذي سيدفع بتايوان إلى وضع خطير».

وذكرت أن تايوان جزء من الصين وأن القوات الصينية تواصل تعزيز التدريب العسكري والاستعدادات بهدف «إحباط» تدخل القوى الخارجية وأعمال أولئك الذين يدعمون استقلال تايوان.