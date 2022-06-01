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عاجل.. انطلاق اجتماع "الحوار الاستراتيجي" بين روسيا و"التعاون الخليجي"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

انطلق، الأربعاء، الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين وروسيا في الرياض بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

 

وبدأ لافروف، اليوم، زيارة إلى ونقلت وكالة "رويترز" أمس عن مسؤولين خليجيين، أنه من المتوقع أن يلتقي لافروف وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين وقطر، في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

 

ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع، لكن المسؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الستة، سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في وقت لاحق الأربعاء.

 

وتأتي زيارة لافروف قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، للمملكة، يلتقي خلالها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير ، وتتناول "أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا واليمن والملف النووي الإيراني".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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