عاجل.. زلزال قوي يضرب إقليم سيشوان الصيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب إقليم سيشوان في جنوب غرب الصين، الأربعاء.



ووقع الزلزال في مقاطعة لوشان قرب مدينة يان في الخامسة صباحا (09:00 بتوقيت جرينتش) على عمق 15 كيلومترا وفقا لما نقله التليفزيون الرسمي عن المركز الصيني لشبكات الزلازل.

ويقع مركز الزلزال على بعد 113 كيلومترا من تشينجدو عاصمة إقليم سيشوان، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا.

وفي عام 2013 ضرب زلزال قوي مدينة يان وأسفر عن مقتل مئة وإصابة الآلاف.