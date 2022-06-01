شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب": الرئيس السيسى وضع محافظة مطروح على طريق التنمية الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة لحسن، استقبالهم للوفد البرلمانى الذى يزور المحافظة حاليا، قائلا: "ما شهدناه منذ أمس يعكس حالة التلاحم بين التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة"، مؤكدا أن محافظة مطروح على الخريطة الصحيحة لطريق التنمية الذى وضع بنيته الأساسية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع عابد، أن اعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حريصين على نقل نبض الشارع لحظة بلحظة، مضيفا: "وقد رأينا أمس حرص النواب على مصلحة المواطن، وحرصهم على متابعة حالة الطرق وصيانتها والإلمام بمشاكلها وطرحها على وفد اللجنة حتى لا يراق عليها دماء الأبرياء"، مؤكدا أن محافظة مطروح بها أفضل شاطئ على ساحل البحر الأبيض المتوسط والذى يضم العديد من الدول، قائلا: "فاتنى الكثير، لم أزور مطروح منذ فترة طويلة، وبالتالى سيكون هناك زيارات مستمرة لها للاستمتاع بجمال قطعة عظيمة من أرض مصر".

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة مطروح، حيث استهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم توجه إلى طريق السلوم/مرسى مطروح، كما التقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وومثلى الأهالى والقبائل.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.

واستقبل الوفد أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ لمحافظة مطروح، النائب رزق علوان، عضو مجلس الشيوخ، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسى أبو تمر، والنائب حسن أبو قديره، والنائبة فتحية السنوسى، أعضاء مجلس النواب، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح.