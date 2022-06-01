شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل وفدا من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، بمقر ديوان عام المحافظة، موجها التحية والشكر لأعضاء ورئيس الوفد البرلمانى لتحمله مشقة السفر لساعات طويلة منذ فجر أمس الثلاثاء، لزيارة محافظة مطروح وتفقد المشروعات التنموية التى تتم على أرض الواقع بالمحافظة ومنفذ السلوم البرى.

وأوضح شعيب، أن محافظة مرسى مطروح تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية خاصة فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ومنها مشروع ازدواج طريق سيوة - مرسى مطروح بطول 300 كيلو متر، وإنشاء محور الضبعة - روض الفرج الذى يعد شريان جديد من القاهرة الضبعة ومستهدف مده لحدود ليبيا لمدينة السلوم، بالإضافة إلى توسعة ودمج طريق اسكندرية - مطروح.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد إلى محافظة مرسى مطروح، حيث استهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم توجه إلى طريق السلوم/مرسى مطروح، كما التقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وومثلى الأهالى والقبائل.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.