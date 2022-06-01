شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البريد لـ"اتصالات النواب": تركيب 4 آلاف ماكينة ATM بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن التدريب للعاملين بالهيئة يمثل حلقة الوصل بين التطوير وتحسين مستوى الخدمة، والهيئة خصصت ميزانية كبيرة للتدريب، بداية من أصغر موظف لأكبر موظف، وتم التعاقد مع عدد من الهيئات والمؤسسات لمنح العاملين دورات تدريبية، متابعا: "يتم تدريب العالمين على آلية التواصل وفن التواصل مع الجمهور ومجال عمل الهيئة وكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة"، موضحًا أن الهيئة تولى ذوى الهمم اهتماما خاصا، وتم مراعاة ذلك أثناء عملية تطوير للمكاتب المختلفة على مستوى الجمهورية سواء من خلال تخصيص موظف خاص للتعامل معه أو تهيئة الشبابيك لذلك، وسيتم توفير كراسي مخصصة لذوى الهمم.

وأضاف علوان، خلال كلمته أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، التى تزور مقر الهيئة اليوم الأربعاء، أن تنافسية السوق وثقة المواطن من أهم الموضوعات، خاصة وأن الهيئة المؤسسة الوحيدة الموجودة فى مختلف ربوع الجمهورية، مما عزز ثقة المواطنين، وهناك تناغم بين المواطنين والهيئة، خاصة وأن أكبر حصيلة خاصة بالتوفير فى الهيئة، ويتم تعزيز الثقة من خلال التطوير المستمر طوال الوقت.

وفيما يخص خطة نشر الماكينات، قال علوان: "تأتى لمواكبة التحول الرقمى الذى شرعت الدولة فى تطبيقه، والتطبيقات لن تكون تقليدية ولكنها ستكون بمثابة إضافة جديدة لتقديم المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين وسيكون لدينا 4 آلاف ماكينة بنهاية عام 2023، وجارى تعزيز خدمات تطبيق "يلا" لخلق حالة من الولاء للعملاء وتعزيز قدراتهم، ويتم التنسيق المستمر مع المواطنين.

وفيما يخص توظيف نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة بالهيئة، أكد علوان أن كل الشركات التابعة للهيئة ملتزمة بتنفيذ هذه النسبة خاصة فى حال وجود لياقة بدينة تسمح لهم القيام بهذا العمل، كما أن ملف العلاج الطبى للعاملين شهد اهتمام أيضا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعاملين وأسرهم.

واستكمل علوان:" وللتيسير على المواطنين سيتم توزيع 7 آلاف ماكينة طباعة وتصوير على المكاتب التى تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على عمليات تحويل الأموال لتحسين مستوى الخدمة وسهولة الحصول عليها وذلك فيما يخص طلب نسختين من بطاقة الرقم القومى كل ذلك فى إطار سهولة الخدمة وتذليل العقبات إن وجدت".