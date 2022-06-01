شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى بزيادة السيارات المتنقلة وماكينات ATM بفروع مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حرص اللجنة على التعاون المستمر مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولاسيما مع الهيئة القومية للبريد، وذلك نظرا لأن مكاتب البريد موجودة في كل مدينة وقرية ونجع، كما أنها أصبحت من الأساسيات في كل مكان.

جاء ذلك في كلمته بلقاء وفد لجنة الاتصالات مع قيادات الهيئة القومية للبريد، خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للقرية الذكية اليوم، بحضور عبده علوان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للبريد.

وقال بدوى، أن زيارة اللجنة اليوم لهيئة البريد، من الزيارات الهامة، لاسيما في الوقت الذى نتحدث فيه عن التحول القومى، وقيام الدولة بخطوات كبيرة في ذلك القطاع، مشيرا إلى أن هيئة البريد كانت من أولى الهيئات التي طبقت التحول منذ العام الماضى، حيث أصبح من المتاح لدى مكاتب البريد استخراج براءة ذمة وشهادات ميلاد وغيرها من المستخرجات الرقمية.

وأضاف بدوى، تلك الخدمات الجديدة، من شأنها التيسير على المواطنين و توفير الوقت والجهد، كما تعيد الثقة بين الموظف الحكومى والمواطن، مشيرا إلى أن اللجنة كان لها عدد من التوصيات بشأن الهيئة القومية للبريد، وهو ما التزمت به الهيئة وقامت بتنفيذه في اطار التعاون المثمر بين الهيئة واللجنة، موجها الشكر للهيئة على ذلك.

وأعلن رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن عدد من التوصيات الجديدة تجاه الهيئة القومية للبريد، منها العمل على زيادة عدد السيارات المتنقلة للبريد لتسهيل تقديم خدمات المعاشات بالقرى التي لم تصلها خدمات التحول الرقمى، وكذلك للتسهيل على ملايين المواطنين خاصة في أيام صرف المعاشات، قائلا:" وكذلك ضمن التوصيات، سرعة توصيل خدمات التحول الرقمى لمكاتب البريد التي لم يصلها التحول الرقمى حتى الآن، موضحا أن اللجنة رصدت عدد من المكاتب التي لم يصلها خدمات التحول الرقمى وستقوم بتسليمها للهيئة".

وأستكمل:" من التوصيات التي تراها اللجنة أيضا أهمية الإسراع في تركيب ماكينات atm، بمكاتب البريد التي لا يوجد بها ماكينات، مشيرا إلى أن نواب اللجنة أعدوا رصد كامل لمحافظات الصعيد والدلتا لرصد احتياجات المواطنين بمكاتب البريد، والاهتمام بأسر العاملين في الهيئة القومية للبريد لاسيما وأن لدى البريد نحو 43 الف موظف، مايتطلب الاهتمام بهم وأسرهم، وهو ما يساعد في تطوير وتحسين بيئة العمل.

ومن جانبه ثمن عبده علوان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للبريد، الدعم المستمر من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سواء على مستوى تطوير الخدمات بالهيئة أو الدعم في موازنة الهيئة.