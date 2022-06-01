شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط "السيستم" فى الامتحانات يشعل النقاش داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 22/230 مناقشات واسعة عن الأسباب الرئيسية لوقوع السيستم أثناء تأدية الامتحانات للطلاب والتلاميذ بالمراحل التعليمية المختلفة.

ووجه مصطفى سالم وكيل اللجنة مجموعة من التساؤلات لكل من مسئولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: ما هى تكلفة تطوير المدارس ومن المسئول عن تعطيل السيستم لأن وزارة التربية والتعليم تقول أنكم المسئولون عن هذا الأمر.

وعقب الدكتور محمود فخرالدين حسن مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى قائلا: "تطوير المدارس المسئول عنها وزارة التربية والتعليم"، مضيفا: "أما بشأن التعطيل فنوعية التعطيل هى من تحدد المسئول فإذا كان سبب سقوط السيستم كابل الإنترنت فيكون السبب مسئولية وزارة الاتصالات"، مشددا أن نوعية التعطيل هي من تحدد السبب فى سقوط السيستم.

وهنا عقب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، قائلا: سجلوا هذا الكلام فى مضبطة الجلسة"، مضيفا: فى وزارة التربية والتعليم يقولون إن وزارة الاتصالات هي المسئولة والاتصالات تقول غير ذلك".

وعقب ياسر عمر رئيس اللجنة قائلا: "نحن نناقش الموازنة وياريت تكون الأسئلة فى حدود الموازنة".