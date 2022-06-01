شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الاتصالات أمام النواب: لا بد من تحول تشريعى للوصول إلى الجمهورية الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود فخر الدين حسن، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هدف الوزارة أن تتحول مصر الرقمية وبناء القدرات ورعاية الإبداع.

وأضاف محمود فخر الدين خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 22/23 لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "لا بد من تحول تشريعي من أجل الوصول إلى جمهورية مصر الرقمي".

ووجه مسئول وزارة الاتصالات الشكر للسلطة التشريعية، مشيرا إلى أن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.